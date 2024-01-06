セリエ A
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2 - 3
終了
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アブドゥ・ハルイ 56'マティアス・スーレ 76' (pk)
ダニーモタ 18'Valentin Carboni 45'マティアス・スーレ 55' (og)
(HT 0-2) (終了 2-3)

フロジノーネ 対 モンツァ結果＆スタッツ,