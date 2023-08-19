セリエ A
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1 - 3
終了
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アブドゥ・ハルイ 7' (pk)
マッテオ・ポリターノ 24'ヴィクター・オシメン 42', 79'
(HT 1-2) (終了 1-3)

フロジノーネ 対 ナポリ結果＆スタッツ,