セリエ A
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2 - 1
終了
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マティアス・スーレ 34'イラリオモンテリシ 90' + 4'
ルスラン・マリノフスキー 38'
(HT 1-1) (終了 2-1)

フロジノーネ 対 ジェノア結果＆スタッツ,