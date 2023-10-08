セリエ A
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2 - 1
終了
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レイニエル 45' + 1'マティアス・スーレ 66'
ミラン・ジュリッチ 90' + 4'
(HT 1-0) (終了 2-1)

フロジノーネ 対 エラス・ヴェローナ結果＆スタッツ,