UEFA EURO
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1 - 1
終了
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キリアン・エムバペ 56' (pk)
ロベルト・レヴァンドフスキ 79' (pk)
(HT 0-0) (終了 1-1)

フランス 対 ポーランド結果＆スタッツ,