ブンデスリーガ
team-logo
1 - 1
終了
team-logo
ニエル・ヌクンコウ 87'
フロリアン・カインツ 43' (pk)
(HT 0-1) (終了 1-1)

フランクフルト 対 FCケルン結果＆スタッツ,