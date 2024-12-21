ブンデスリーガ
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1 - 3
終了
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ラスムス・クリステンセン 75'
Kaua 15' (og)パウル・ネーベル 27', 58'
(HT 0-2) (終了 1-3)

フランクフルト 対 1. FSV マインツ 05結果＆スタッツ,