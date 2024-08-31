ブンデスリーガ
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3 - 1
終了
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ヒューゴエキティケ 24'ヒューゴ・ラーション 33'オマル・マーモウシュ 56'
アンドレイ・クラマリッチ 54'
(HT 2-0) (終了 3-1)

フランクフルト 対 ホッフェンハイム結果＆スタッツ,