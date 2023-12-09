ブンデスリーガ
team-logo
5 - 1
終了
team-logo
オマル・マーモウシュ 12'エリック・エビンベ 31', 50'ヒューゴ・ラーション 36'アンスガー・クナフ 60'
ヨシュア・キミッヒ 44'
(HT 3-1) (終了 5-1)

フランクフルト 対 バイエルン結果＆スタッツ,