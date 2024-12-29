プレミアリーグ
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2 - 2
終了
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ラウール・ヒメネス 40'ハリーウィルソン 72'
エヴァニウソン 51'ダンゴ・ワッタラ 89'
(HT 1-0) (終了 2-2)

フラム 対 AFCボーンマス結果＆スタッツ,