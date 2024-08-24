プレミアリーグ
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2 - 1
終了
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エミール・スミス・ロウ 18'アレックス・イウォビ 70'
ヴォウト・ファエス 38'
(HT 1-1) (終了 2-1)

フラム 対 レスター・シティ結果＆スタッツ,