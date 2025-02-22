プレミアリーグ
team-logo
0 - 2
終了
team-logo
ヨアキムアンデルセン 37' (og)ダニエル・ムニョス 66'
(HT 0-1) (終了 0-2)

フラム 対 クリスタル・パレス結果＆スタッツ,

;