プレミアリーグ
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1 - 3
終了
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ラウール・ヒメネス 5'
M. Rogers 9'オリー・ワトキンス 59'イッサ・ディオプ 69' (og)
(HT 1-1) (終了 1-3)

フラム 対 アストン・ヴィラ結果＆スタッツ,