エールディビジ
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3 - 2
終了
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デビッド・モラー・ウルフ 61' (og)ルカ・イヴァンシク 63'I. Osman 82'
トロイ・パロット 43'M. Meerdink 89'
(HT 0-1) (終了 3-2)

フェイエノールト 対 AZアルクマール結果＆スタッツ,