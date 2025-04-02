エールディビジ
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4 - 1
終了
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A. Hadj Moussa 10'イゴール・パイシャオン 33', 82'I. Osman 90'
J. Schreuders 37'
(HT 2-1) (終了 4-1)

フェイエノールト 対 フローニンゲン結果＆スタッツ,