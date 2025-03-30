エールディビジ
team-logo
3 - 2
終了
team-logo
ヤクブ・モダー 33' (pk)A. Hadj Moussa 57'イゴール・パイシャオン 74'
ビクターエドヴァルセン 45' + 2'オリバーアントマン 61'
(HT 1-1) (終了 3-2)

フェイエノールト 対 ゴー・アヘッド・イーグルス結果＆スタッツ,