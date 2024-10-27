セリエ A
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5 - 1
終了
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モイーズキーン 9', 41'ルーカス・ベルトラン 17' (pk)エドアルド・ボーヴェ 52'マッツ・フンメルス 71' (og)
クアディオ・コネ 39'
(HT 3-1) (終了 5-1)

フィオレンティーナ 対 ASローマ結果＆スタッツ,