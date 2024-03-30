セリエ A
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1 - 2
終了
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アルフレッド・ダンカン 50'
ルーベンロフタス-チーク 47'ラファエル・レオン 53'
(HT 0-0) (終了 1-2)

フィオレンティーナ 対 ACミラン結果＆スタッツ,