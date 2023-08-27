セリエ A
team-logo
2 - 2
終了
team-logo
ニコラス・ゴンザレス 3'アルフレッド・ダンカン 25'
ハムザ・ラフィア 49'ニコラ・クルストヴィッチ 76'
(HT 2-0) (終了 2-2)

フィオレンティーナ 対 レッチェ結果＆スタッツ,