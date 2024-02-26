セリエ A
team-logo
2 - 1
終了
team-logo
Michael Kayode 61'ジャコモ・ボナベンチュラ 69'
ルイス・アルベルト 45'
(HT 0-1) (終了 2-1)

フィオレンティーナ 対 ラツィオ結果＆スタッツ,