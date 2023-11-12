セリエ A
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2 - 1
終了
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ジャコモ・ボナベンチュラ 17'ニコラス・ゴンザレス 48' (pk)
ジョシュア・ザークジー 33' (pk)
(HT 1-1) (終了 2-1)

フィオレンティーナ 対 ボローニャ結果＆スタッツ,