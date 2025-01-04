セリエ A
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0 - 3
終了
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デビッド・ネレス 29'ロメル・ルカク 54' (pk)スコット・マクトミネイ 68'
(HT 0-1) (終了 0-3)

フィオレンティーナ 対 ナポリ結果＆スタッツ,