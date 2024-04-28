セリエ A
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5 - 1
終了
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リッカルド・ソッティル 17'ルーカスマルティネスクアルタ 54'ニコラス・ゴンザレス 58', 66'アントニン・バラーク 62'
クリスチャン・トルストヴェット 57'
(HT 1-0) (終了 5-1)

フィオレンティーナ 対 サッスオーロ結果＆スタッツ,