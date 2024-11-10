セリエ A
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3 - 1
終了
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モイーズキーン 4', 59', 90' + 2'
スアトセルダル 18'
(HT 1-1) (終了 3-1)

フィオレンティーナ 対 エラス・ヴェローナ結果＆スタッツ,