セリエ A
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3 - 2
終了
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ジャコモ・ボナベンチュラ 35'ルーカスマルティネスクアルタ 45'クリスチャン・クアメ 76'
トゥーン・コープマイナーズ 20'アデモラ・ルックマン 53'
(HT 2-1) (終了 3-2)

フィオレンティーナ 対 アタランタ結果＆スタッツ,