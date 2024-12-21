リガポルトガル
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1 - 2
終了
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O. Aranda 80' (pk)
マルコ・マティアス 30'M. Menino 47'
(HT 0-1) (終了 1-2)

ファマリカン 対 SCファレンセ結果＆スタッツ,