リガポルトガル
team-logo
2 - 1
終了
team-logo
ジョンデル・カディス 17', 66'
アブドゥルアジズ薬部 14' (pk)
(HT 1-1) (終了 2-1)

ファマリカン 対 リオ・アヴェ結果＆スタッツ,