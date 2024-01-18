リガポルトガル
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1 - 2
終了
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ジョンデル・カディス 62' (pk)
クリスティアン・ボルハ 73'Alvaro Djalo 90' + 11'
(HT 0-0) (終了 1-2)

ファマリカン 対 ブラガ結果＆スタッツ,