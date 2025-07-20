J1 リーグ
team-logo
1 - 2
終了
team-logo
江坂任 90' + 5'
エリック 30'宮代大聖 64'
(HT 0-1) (終了 1-2)

ファジアーノ岡山 対 ヴィッセル神戸結果＆スタッツ,