ブンデスリーガ
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3 - 1
終了
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マーヴィン・ドゥックシュ 9' (pk)ユスティン・エンジンマー 53'ジュリアン・マラティーニ 90' + 3'
ヴィンチェンツォグリフォ 28' (pk)
(HT 1-1) (終了 3-1)

ブレーメン 対 SCフライブルク結果＆スタッツ,