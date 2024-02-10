ブンデスリーガ
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1 - 2
終了
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ロマーノシュミット 19'
レナード・マロニー 12'Jan-Niklas Beste 18'
(HT 1-2) (終了 1-2)

ブレーメン 対 FCハイデンハイム結果＆スタッツ,