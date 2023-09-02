ブンデスリーガ
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4 - 0
終了
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マーヴィン・ドゥックシュ 3' (pk)イェンスステージ 53'レオナルドビッテンコート 82'ユスティン・エンジンマー 83'
(HT 1-0) (終了 4-0)

ブレーメン 対 1. FSV マインツ 05結果＆スタッツ,