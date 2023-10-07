ブンデスリーガ
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2 - 3
終了
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ロマーノシュミット 17'イェンスステージ 90' + 1'
マクシミリアンバイエル 8'グリシャ・プロメル 29'マリウス・ブエルター 90' + 2'
(HT 1-2) (終了 2-3)

ブレーメン 対 ホッフェンハイム結果＆スタッツ,