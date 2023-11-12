ブンデスリーガ
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2 - 2
終了
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マーヴィン・ドゥックシュ 45' + 2' (pk)ラファエルサントスボア 50'
エリス・スキリ 65'フルボイェ・スモルチッチ 75'
(HT 1-0) (終了 2-2)

ブレーメン 対 フランクフルト結果＆スタッツ,