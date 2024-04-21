ブンデスリーガ
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2 - 1
終了
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マーヴィン・ドゥックシュ 28' (pk), 49'
デニズ・ウンダフ 71'
(HT 1-0) (終了 2-1)

ブレーメン 対 シュトゥットガルト結果＆スタッツ,