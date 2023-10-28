ブンデスリーガ
team-logo
2 - 0
終了
team-logo
ロビン・クノッヘ 38' (og)マーヴィン・ドゥックシュ 75'
(HT 1-0) (終了 2-0)

ブレーメン 対 ウニオン・ベルリン結果＆スタッツ,