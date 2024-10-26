プレミアリーグ
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4 - 3
終了
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ヨアネ・ウィッサ 44', 45' + 1'ブライアン・ムベウモ 51' (pk), 90' + 6'
サミー・スモディクス 28'ジョージ・ハースト 31'L. Delap 86'
(HT 2-2) (終了 4-3)

ブレントフォード 対 イプスウィッチタウン結果＆スタッツ,