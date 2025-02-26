クープドゥフランス
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2 - 3
終了
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マティアス・ペレイラ-ラージ 44'ベンジャルド・ユスフ 59' (og)
ヴィンセント・サッソ 65'オパサンガンテ 80', 84'
(HT 1-0) (終了 2-3)

ブレスト 対 ダンケルク結果＆スタッツ,