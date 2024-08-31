リーグ・アン
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4 - 0
終了
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マディカマラ 10'ロマン・デル・カスティージョ 32' (pk)L. Ajorque 77'ケニー・ララ 84' (pk)
(HT 2-0) (終了 4-0)

ブレスト 対 サンテティエンヌ結果＆スタッツ,