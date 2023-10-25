AFCチャンピオンズリーグ1
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0 - 2
終了
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アレッサンドロロパン 22'ジェイミー・マクラーレン 41'
(HT 0-2) (終了 0-2)

ブリーラム・ユナイテッド 対 メルボルンシティFC結果＆スタッツ,