FAカップ
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2 - 3
終了
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アルビー・モーガン 61'カイル・ジョセフ 78'
アンドリュー・オモバミデレ 16'ダニーロ 46'クリスウッド 110'
(HT 0-1) (終了 2-2) (延長 2-3)

ブラックプール 対 ノッティンガム フォレスト結果＆スタッツ,