リガポルトガル
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3 - 3
終了
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リカルド・オルタ 62', 90' + 4'パウロ・オリヴェイラ 77'
A. El Ouazzani 45' + 3' (og)G. Sa 56'ギル・ディアス 70'
(HT 0-1) (終了 3-3)

ブラガ 対 ファマリカン結果＆スタッツ,