リガポルトガル
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2 - 4
終了
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リカルド・オルタ 20', 45'
守田英正 58'モルテン・ヒュルマンド 81'C. Harder 89', 90' + 4'
(HT 2-0) (終了 2-4)

ブラガ 対 スポルティング・リスボン結果＆スタッツ,