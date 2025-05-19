プレミアリーグ
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3 - 2
終了
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ヤシン・アヤリ 32'三笘薫 69'J. Hinshelwood 85'
ハーヴェイ・エリオット 9'ドミニク・ソボスライ 45' + 1'
(HT 1-2) (終了 3-2)

ブライトン 対 リヴァプール結果＆スタッツ,