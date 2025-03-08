プレミアリーグ
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2 - 1
終了
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ヤンポールファンヘッケ 41'ジョアンペドロ 90' + 8' (pk)
ラウール・ヒメネス 35'
(HT 1-1) (終了 2-1)

ブライトン 対 フラム結果＆スタッツ,