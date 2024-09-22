プレミアリーグ
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2 - 2
終了
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J. Hinshelwood 42'ダニエル・ウェルベック 45'
クリスウッド 13' (pk)ラモンソーサ 70'
(HT 2-1) (終了 2-2)

ブライトン 対 ノッティンガム フォレスト結果＆スタッツ,