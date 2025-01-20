ラ・リーガ
team-logo
4 - 0
終了
team-logo
ローガンコスタ 20'アレハンドロバエナ 24'ダニエル・パレホ 26'ジェレミ・ピノ 28'
(HT 4-0) (終了 4-0)

ビジャレアル 対 マヨルカ結果＆スタッツ,