ラ・リーガ
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1 - 5
終了
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アジョセ・ペレス 38'
ロベルト・レヴァンドフスキ 20', 35'パブロ・トーレ 58'ラフィーニャ 74', 83'
(HT 1-2) (終了 1-5)

ビジャレアル 対 バルセロナ結果＆スタッツ,