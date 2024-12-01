ラ・リーガ
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2 - 2
終了
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T. Barry 23'アレハンドロバエナ 46'
ドニー・ファン・デ・ビーク 66'ラディスラフ・クレイチー 90' + 7'
(HT 1-0) (終了 2-2)

ビジャレアル 対 ジローナ結果＆スタッツ,