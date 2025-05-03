ラ・リーガ
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4 - 2
終了
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アジョセ・ペレス 2', 39'T. Barry 33'ニコラ・ペペ 71'
ルベン・ガルシア 66'A. Oroz 81' (pk)
(HT 3-0) (終了 4-2)

ビジャレアル 対 オサスナ結果＆スタッツ,